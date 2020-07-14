İstanbul lise taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri İstanbul’da hangi liseye kaç puanla girilir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yazılı açıklamasında, LGS kapsamındaki merkezi sınav uygulamasının, 20 Haziran'da başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınav sonrasındaki süreçle ilgili açıklama yaparak şunları dile getirdi: "Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020'de merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde tercih kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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Lise tercihleri nasıl yapılacak?

Öğrenciler tercihlerini Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı tarihler arasında yapacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas nakiller, iki dönemde gerçekleştirilecek. Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini MEB’in belirlediği tarihler arasında yapacak.

Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından “https://e­-okul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Her nakil döneminde, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden ve pansiyonlu okullar olmak üzere her grup için en fazla 3’er tercih yapılabilecek.