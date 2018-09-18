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İstanbul Levent'te silah sesleri... Etkisiz hale getirildi

Levent'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen bir kişi elindeki silahla 2 el ateş etti.

18 Eylül 2018 Salı 16:45
İstanbul Levent'te silah sesleri... Etkisiz hale getirildi

Otomobiliyle saat 14.30 sıralarında Levent, Menekşe Sokak üzerindeki İş Kuleleri önüne gelen bir kişi, arabasını yol üzerine park ederek yanındaki tüfekle etrafa ateş etti.

Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen kişi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Levent Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olay Yeri İnceleme ekipleri yerdeki tüfek ve çanta üzerinde inceleme yaptı, tüfek polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:45
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