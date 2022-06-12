Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz’da idrak edilecek. Kurban bayramı öncesinde kurban pazarlarının kurulacağı tarih ve fiyatlar araştırılmaya başlandı. Peki, bu sene kurbanlıklar kaça satılacak?

İstanbul kurbanlık fiyatları güncel | İstanbul kurbanlıklar geldi mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılına ait yurt içi ve yurtdışı hisse bedelini belirledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kurbanlık fiyatları illere ve kurbanlıkların kilosuna göre değişiklik gösterebiliyor. Küçükbaş kurbanlıkların 3-4 bin lira civarında satılması bekleniyor. Büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarının ise 70 bine kadar çıkması bekleniyor.

İstanbul'da küçükbaş kurbanlıkların 3.000 ile 4.500 TL arasında satılması bekleniyor. Büyükbaş kurbanlıkları ise 35.000 ile 55.000 TL arasında satılacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'a kurbanlıkların 24 Haziran 2022'de getirilmeye başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğe göre il ve ilçelerde Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak. Komisyon, ihtiyacı karşılayacak kapasitede kurban satış ve kesim yerleri tesis edecek.

Kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, yeteri kadar aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilecek.

Kurban satış yerleri, İstanbul'da Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde bayramdan bir ay önce hazır hale getirilecek.