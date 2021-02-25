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Ekonomi İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi, belirtilen şartları sağlayanlardan Profesör Doktor Öğretim Üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 13:59:00 -
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre adaylar başvurularını 11.03.2021 tarihine kadar Üniversite Rektörlüğü’ne  şahsen  veya  posta  yoluyla  yapabilecek. Belirtilen  şartları  taşımayan  ve  süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular ise kabul edilmeyecek.

Adayların YÖK  Formatında  hazırlanacak  özgeçmiş,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  1 adet  basılı  dosya  ve  6  adet  elektronik  dosya  (PDF  formatında  USB  Flash  Bellek)  olarak hazırlayarak  İKÜ  Ataköy  Yerleşkesi  E-5  Karayolu  üzeri  34158,  Bakırköy/İstanbul  adresinde Rektörlüğe teslim etmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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