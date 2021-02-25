İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre adaylar başvurularını 11.03.2021 tarihine kadar Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapabilecek. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular ise kabul edilmeyecek.

Adayların YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve 6 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde Rektörlüğe teslim etmesi gerekiyor.

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