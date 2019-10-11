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İstanbul Küçükçekmece'de sular ne zaman kesilecek? Su kesintisi yaşanacak mahalleler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 20 saatlik bir su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İSKİ duyurusu ardından Küçükçekmece'de su kesintisinin hangi tarihte yaşanacağı merak konusu oldu. Ayrıca hangi mahallelerde kesinti yaşanacağı da araştırılıyor. Peki, İstanbul Küçükçekmece'de sular ne zaman kesilecek? İşte Küçükçekmece'de su kesintisi yaşanacak mahalleler ve tarihleri...

11 Ekim 2019 Cuma 20:47
İstanbul Küçükçekmece'de sular ne zaman kesilecek? Su kesintisi yaşanacak mahalleler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 20 saatlik bir su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İSKİ duyurusu ardından Küçükçekmece'de su kesintisinin hangi tarihte yaşanacağı merak konusu oldu. Ayrıca hangi mahallelerde kesinti yaşanacağı da araştırılıyor. Peki, İstanbul Küçükçekmece'de sular ne zaman kesilecek? İşte Küçükçekmece'de su kesintisi yaşanacak mahalleler ve tarihleri...

İstanbul Küçükçekmece'de sular ne zaman kesilecek?

İSKİ, Küçükçekmece İstasyon ve Atakent mahallelerinde 20 saat su kesintisi olacağını açıkladı.

İSKİ’den yapılan açıklamada, "İsale hattında gerçekleştirilecek olan deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 15 Ekim’de saat 10.00 ile 16 Ekim çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle İstasyon ve Atakent Mahallelerinin alt kotları su verilemeyecektir" denildi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 20:47
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