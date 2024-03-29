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Gündem İstanbul- Küçükçekmece'de, fabrikada yangın
Gündem

İstanbul- Küçükçekmece'de, fabrikada yangın

Yeniakit Publisher
2024-03-29 07:11:00 - 2024-03-29 07:31:05

Küçükçekmece'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. (DHA)

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre halı üretimi yapılan fabrikada içeride mahsur kalan işçiler olması muhtemel. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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