İstanbul Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? Tevfikbey İnönü sular ne zaman gelir 22 Eylül Perşembe
22 Eylül Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerin yaşandığı mahallerde yaşayanlar ise sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelir? Küçükçekmece sular akşam mı gelecek?
İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin ise ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Özellikle Küçükçekmece Tevfikbey, İnönü, Atakent, Halkalı merkez mahallelerinde yaşayanlar kesintinin kaç saat süreceğini araştırıyor.
Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? Tevfikbey İnönü sular ne zaman gelir 22 Eylül Perşembe
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.09.2022 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 22.09.2022 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Anadolufeneri Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.09.2022 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Havaalanı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.09.2022 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Tevfikbey Mah,İnönü Mah,Atakent Mah,Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Başlama Tarihi : 22.09.2022 10:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Yakacık Yeni Mah,Uğur Mumcu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.09.2022 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah,Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Ana İsale Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 22.09.2022 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Kurna Mah,Sofular Mah,Alacalı Mah,Kızılca Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 22.09.2022 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.