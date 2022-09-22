  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? Tevfikbey İnönü sular ne zaman gelir 22 Eylül Perşembe
Yaşam

İstanbul Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? Tevfikbey İnönü sular ne zaman gelir 22 Eylül Perşembe

22 Eylül Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerin yaşandığı mahallerde yaşayanlar ise sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelir? Küçükçekmece sular akşam mı gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-09-22 11:18:00 -
İstanbul Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? Tevfikbey İnönü sular ne zaman gelir 22 Eylül Perşembe

İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin ise ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Özellikle Küçükçekmece Tevfikbey, İnönü, Atakent, Halkalı merkez mahallelerinde yaşayanlar kesintinin kaç saat süreceğini araştırıyor.

Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? Tevfikbey İnönü sular ne zaman gelir 22 Eylül Perşembe

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler     :              Karaburun Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              22.09.2022 10:05

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler     :              Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi   :              22.09.2022 10:24

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler     :              Anadolufeneri Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              22.09.2022 10:47

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenler

Etkilenen Mahalleler     :              Havaalanı Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              22.09.2022 09:27

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler     :              Tevfikbey Mah,İnönü Mah,Atakent Mah,Halkalı Merkez Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi

Başlama Tarihi   :              22.09.2022 10:58

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kartal

Etkilenen Mahalleler     :              Yakacık Yeni Mah,Uğur Mumcu Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              22.09.2022 09:29

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler     :              Yukarı Dudullu Mah,Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Ana İsale Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi   :              22.09.2022 09:45

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şile

Etkilenen Mahalleler     :              Kurna Mah,Sofular Mah,Alacalı Mah,Kızılca Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi   :              22.09.2022 10:15

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan, İngilizlerin bu tuzağına düşmedi!
Gündem

Erdoğan, İngilizlerin bu tuzağına düşmedi! "Bu görüntüler sosyal medyaya düşseydi ne devlet adamlığı kalırdı ne liderliği"

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenindeki ülke liderlerine uygulanan muamele dalga konusu olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngil..
Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan sorusuyla neye uğradığını şaşırdı!
Siyaset

Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan sorusuyla neye uğradığını şaşırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimle ilgili sözleri kendisine hatırlatılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, neye uğradığını şaşırdı...
Uğur Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını hatırlatıp 6lı masanın gazını aldı!
Gündem

Uğur Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını hatırlatıp 6lı masanın gazını aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet karşısında üst üste seçim kazandığını hatırlatan Uğur Dündar, 6'lı masaya uyarılarda bulunarak muhalif li..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23