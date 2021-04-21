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Dünya 'İstanbul Konferansı' çağrısı: Önemli bir fırsat
Dünya

'İstanbul Konferansı' çağrısı: Önemli bir fırsat

Pakistan, İstanbul’da düzenlenmesi planlanan konferansın Afganistan’da siyasi uzlaşıya ulaşmak için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 19:05:00 -
'İstanbul Konferansı' çağrısı: Önemli bir fırsat

Pakistan, İstanbul’da düzenlenmesi planlanan konferansın Afganistan’da siyasi uzlaşıya ulaşmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul’da düzenlenecek konferansın ertelenmesine ilişkin, Pakistan’ın Türkiye’nin Afganistan’da istikrar ve barış için gösterdiği çabalara büyük değer verdiğini ifade etti.

Türkiye’deki toplantının tarihi netleştikten sonra Afgan liderlerin toplantısının Afganların müzakere edilmiş bir siyasi uzlaşıya ilerlemeleri için önemli bir fırsat sunduğuna inandıklarını vurgulayan Çavdri, "Afgan tarafların kapsayıcı, geniş tabanlı ve kapsamlı siyasi uzlaşı üzerinde çözüm bulma fırsatını kaçırmayacaklarını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dün, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen Afganistan konferansının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirmişti.

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