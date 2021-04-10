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Ekonomi İstanbul Kent Üniversitesi 33 akademik personel alacağını açıkladı
Ekonomi

İstanbul Kent Üniversitesi 33 akademik personel alacağını açıkladı

İstanbul Kent Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 33 akademik personel alımı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 13:03:00 -
İstanbul Kent Üniversitesi 33 akademik personel alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlileri alınacak.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadroları Başvuruları, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde T.C. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecek.

Öğretim Üyeleri İçin İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: İlanın yayımlandığı gün itibarı ile 15 günlük sürenin bitimidir.

Araştırma  Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  kapsamındaki  koşullar  ile  ilanda belirtilen özel şartları sağlaması ve aşağıda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak İstanbul Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlıklarına teslim etmeleri gerekmekte.

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