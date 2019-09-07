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İstanbul Kayabaşı TOKİ evleri kaç metre karelerdir?

İstanbul Kayabaşı'nda yapılan TOKİ kurasında hak sahibi oldum. Daire belirleme kuraları ne zaman olacak? İstanbul Başakşehir Kayabaşı TOKİ projesi kapsamında hayata geçirilecek olan 2 bin 338 adet konutun kura çekilişi yapıldı. TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2019 projesinde 2+1 daireler 238 bin TL'den, 3+1 daireler ise 399 bin TL'den satışa sunuldu. TOKİ İstanbul Kayabaşı projesinde 2 bin 338 adet 2 oda 1 salon daire, 2 bin 129 adet 3 oda 1 salon daire bulunuyor. Peki İstanbul Kayabaşı TOKİ evlerinin metre kareleri ne? Kayabaşı TOKİ konutların büyüklüğü ne kadar?

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:07
İstanbul Kayabaşı TOKİ evleri kaç metre karelerdir?

İstanbul Kayabaşı'nda yapılan TOKİ kurasında hak sahibi oldum. Daire belirleme kuraları ne zaman olacak? İstanbul Başakşehir Kayabaşı TOKİ projesi kapsamında hayata geçirilecek olan 2 bin 338 adet konutun kura çekilişi yapıldı. TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2019 projesinde 2+1 daireler 238 bin TL'den, 3+1 daireler ise 399 bin TL'den satışa sunuldu. TOKİ İstanbul Kayabaşı projesinde 2 bin 338 adet 2 oda 1 salon daire, 2 bin 129 adet 3 oda 1 salon daire bulunuyor. Peki İstanbul Kayabaşı TOKİ evlerinin metre kareleri ne? Kayabaşı TOKİ konutların büyüklüğü ne kadar?

TOKİ, 50 bin konut projesinin ardından 26 ilde 2 bin 395 konut açık artırma usulüyle satışa çıkardı. Toplam 280 bin konut inşa edecek TOKİ’den 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabiliyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan TOKİ Kayaşehir başvuru sonuçları 2+1 ve 3+1 listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Türkiyenin dört bir yanında konut üretimi yapan Toki Başakşehir Kayaşehir 2019 başvuru tarihi 6 Mart’ta başladı ve 19 Nisan 2019’da sona ermişti. TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2019 projesinde 2+1 daireler 238 bin TL'den, 3+1 daireler ise 399 bin TL'den satışa sunuldu. Yeni projede 793 TL taksitle ev sahibi olma imkanı sunuluyor. İşte ödeme planı:

- 2+1 daireler için; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

İstanbul Kayabaşı TOKİ evlerinin metre kareleri ne?

75 ve 85 metrekarelik 2+1 olan alt gelir grubu konutların;

- Fiyatı: 116 bin 400 lira.

- Peşinatı: Yüzde 12 ve 13.968 lira.

- Taksit Miktarı: 388 liradan başlıyor.

- Vade Sayısı da: 240 aya kadar uzuyor.

110 ve 128 metrekare, 3+1 konutların ise;

- Fiyatı: 170 bin 720 liradan

- Peşinatı: Yüzde 10 ve 17 bin 072 liradan

- Taksit Miktarı: 759 liradan başlıyor.

- Vade Sayısı da: 180 aya kadar uzuyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:07
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