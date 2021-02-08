İstanbul Kartal'da gösteri ve yürüyüş yasağı
İstanbul'un Kartal ilçesindende bulunan Anadolu Adalet Sarayı önünde gösteri çağrıları üzerine Kartal Kaymakamlığı, 7 gün boyunca tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu. Kartal'da İstanbul Valiliği tarafından belirlenmiş iki toplanma alanı bulunuyordu. Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle gözaltına alınanların bir kısmı Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedilmişti.
İstanbul'un Kartal ilçesindende bulunan Anadolu Adalet Sarayı önünde gösteri çağrıları üzerine Kartal Kaymakamlığı, 7 gün boyunca tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu. Kartal'da İstanbul Valiliği tarafından belirlenmiş iki toplanma alanı bulunuyordu. Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle gözaltına alınanların bir kısmı Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedilmişti.