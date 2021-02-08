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Gündem İstanbul Kartal'da gösteri ve yürüyüş yasağı
Gündem

İstanbul Kartal'da gösteri ve yürüyüş yasağı

İstanbul'un Kartal ilçesindende bulunan Anadolu Adalet Sarayı önünde gösteri çağrıları üzerine Kartal Kaymakamlığı, 7 gün boyunca tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu. Kartal'da İstanbul Valiliği tarafından belirlenmiş iki toplanma alanı bulunuyordu. Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle gözaltına alınanların bir kısmı Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedilmişti.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 10:02:00 -
İstanbul Kartal'da gösteri ve yürüyüş yasağı

İstanbul'un Kartal ilçesindende bulunan Anadolu Adalet Sarayı önünde gösteri çağrıları üzerine Kartal Kaymakamlığı, 7 gün boyunca tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu. Kartal'da İstanbul Valiliği tarafından belirlenmiş iki toplanma alanı bulunuyordu. Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle gözaltına alınanların bir kısmı Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedilmişti.

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