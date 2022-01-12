4 akrabasını öldüren muhtardan şaşırtan savunma: Muazzam bir enerji patlaması oldu

İstanbul Kartal’da avukatlık bürosunda bir araya gelen taraflar arasında çıkan miras kavgasında 4 akrabasını silahla vurarak öldüren muhtar Ahmet Salih Belginer, hakim karşısına çıktı.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer cezaevinden getirilirken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Belginer, duruşmada ifade verdi. Belginer, olay günü arazi anlaşmazlığı sorunlarını konuşmak için buluştuğu akrabalarıyla tartışma yaşandığını söyledi.

Kendisine küfür edildiğini ve üzerine yüründüğünü öne süren Belginer, şunları söyledi:

"Ben de yerimden kalkmak istediğim esnada midemin yandığını, göğsümde muazzam bir enerji patlaması olduğunu, vücuduma bir gücün girdiğini hissettim.

"Beynimde şimşekler çaktı"

Bu gücün etkisiyle elimi silahıma atıp çıkardım ve Haluk’a doğrulttum. Beynimde şimşekler çaktı, sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde silahın elimde olduğunu, Haluk’un ayağımın yanında yattığını gördüm, diğerlerine bakamadım ve oradan ayrıldım."

Amacının eve gidip intihar etmek olduğunu dile getiren Belginer, yol üstünde jandarma tarafından yakalandığını belirtti.

"Sanık seri biçimde bizi tarıyordu"

Şikayetçilerden Arzu Onat ise kimsenin sanığa küfür ya da tehditte bulunmadığını söyledi. Belginer'in "Benim hayatımı mahvettiniz, beni niye mahvettiniz" diyerek ateş etmeye başladığını belirten Onat, "Sanık seri biçimde bizi tarıyordu. Hatta ben otomatik bir silah olduğunu düşündüm. Kardeşim benim önüme atlamasaydı ben de ölürdüm. Sanık bilinçli olarak hareket ettti" diye konuştu.

Cezai ehliyeti tespit edilecek

Söz alan sanık avukatı, olayın cinnet anında meydana geldiğini söyleyerek, müvekkili sanık hakkında cezai ehliyet hususunda rapor aldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Salih Belginer’in akıl hastası olup olmadığı, akıl hastasıysa ne zamandan beri hasta olduğu, davranışları üzerinde etkilerinin bulunup bulunmadığı hususunda değerlendirme yapılarak, cezai ehliyetini etkileyen bir akıl hastalığının bulunup bulunmadığı yönünde rapor aldırılması için öncelikle 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına karar verdi.

Ardından sanığın Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’ne sevki sağlanarak, cezai ehliyetine ilişkin rapor aldırılmasına hükmedildi. Sanığın tutukluluk haşinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Ne olmuştu?

Kartal’da 6 Nisan 2021 tarihinde avukatlık bürosunda bir araya gelen taraflar arasında çıkan miras kavgasında 4 akrabasını silahla vurarak öldürmüştü. Ahmet Salih Belginer’in “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından 4 kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.