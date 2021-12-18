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Yaşam İstanbul kar ne zaman yağacak? İstanbul kar ne zaman yağar?
Yaşam

İstanbul kar ne zaman yağacak? İstanbul kar ne zaman yağar?

İstanbul hafta sonu hava durumu | İstanbullular hafta sonu havanın nasıl olacağını, kar yağışının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yurdun pek çok kentinde kar yağışı başladı. Peki, İstanbul’a kar yağar mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-18 10:00:00 -
İstanbul kar ne zaman yağacak? İstanbul kar ne zaman yağar?

Yurdun büyük bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. 17 ilde kar yağışı etkili oluyor. Vatandaşlar İstanbul’da da kar yağışı olup olmayacağını araştırıyor. Peki, İstanbul’a kar yağar mı?  

İstanbul kar ne zaman yağacak? İstanbul kar ne zaman yağar?

Meteoroloji orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda kar yağışı uyarısında bulundu.

Rapora göre hava sıcaklıkları giderek düşecek ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Raporda, İstanbul'da beklenen kar yağışının tarihi de belli oldu.

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre perşembe gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan başlayarak kar yağışı etkili olacak.

Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

 

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