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Yaşam İstanbul kar ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu güncel
Yaşam

İstanbul kar ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu güncel

İstanbul bu hafta kar yağacak mı? İstanbullular havanın ne zaman soğuyacağını, kar yağışının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da kar ne zaman yağar?

Yeniakit Publisher
2022-01-09 16:26:00 -
İstanbul kar ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu güncel

İstanbullular özledikleri kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, İstanbul’da ne zaman kar yağar?

İstanbul kar ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu güncel

İstanbullular kar yağışının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 C düşecek. İstanbul da çarşamba günü kar ve karla karışık yağmur olabilir. Perşembe günü ise Anadolu'ya kayar” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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