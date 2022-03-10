Aybar kar fırtınası Türkiye’ye ulaştı. İstanbul’un pek çok ilçesinde şiddetli kar yağışı gözleniyor. Bu sebeple vatandaşlar yarın yani 11 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarının tatil olup olmadığını araştırıyor.

İstanbul yarın kimler izinli?

Hangi kurumlar yarın kapalı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da olumsuz hava koşullarına karşı alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, İstanbul'da asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağını bildirdi.

11 Mart Cuma günü güvenlik, sağlık ve ulaşım haricindeki kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek.

Yerlikaya, "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Motosiklet ve scooterların kullanımı bugün 19.00’dan sonra 2. bir karara kadar yasaklandı.

Ulaşımda toplu taşıma araçlarına tercih edelim ve bir önemli uyarı daha araçlarınızla mutlaka kış lastiği olsun. Acil çağrı merkezimiz de 7/24 sizlerin hizmetinizde. Son olarak kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gece gündüz demeden görev yapan bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.