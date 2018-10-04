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İstanbul Kadıköy'de yolda çökme: Otobüs mahsur kaldı

Rıhtım Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.  Bu sırada yoldan geçen özel halk otobüsünün arka tekeri çukura girerken olay nedeniyle trafik felç oldu.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:56
İstanbul Kadıköy'de yolda çökme: Otobüs mahsur kaldı

Kadıköy Rıhtım Caddesi'ndeki olay saat 17.00 sıralarında  meydana geldi. Özel halk otobüsü geçtiği sırada henüz bilinmeyen nedenlye yolda çökme meydana geldi. Özel halk otobüsün sol arka lastikleri yola gömüldü.  Herhangi bir yaralanma olmazken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay nedeniyle trafik felç oldu. Mahsur kalan otobüs yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:56
  1. KADIKÖY
  2. İSTANBUL
  3. YOK ÇÖKMESİ

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