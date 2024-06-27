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Gündem İstanbul Kadıköy'de faciadan kılpayı! Tavan çöktü yaralılar var
Gündem

İstanbul Kadıköy'de faciadan kılpayı! Tavan çöktü yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-06-27 07:09:00 - 2024-06-27 07:10:41

İstanbul Kadıköy'de dün akşam bir restoranın asma tavanı çöktü. Olayda bazı müşteriler yaralanırken o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Kadıköy'de dün akşam bir restoranın asma tavanının çökmesi sonucu bazı müşteriler yaralandı. Plaj Yolu Sokak'taki restoranın asma tavanı, içeride müşteriler bulunduğu sırada çöktü. Düşen tavan parçaları bazı müşterilerin yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Yaralılardan 1'i sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan bazı kişiler de ambulansta tedavi edildi.

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