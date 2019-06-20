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İstanbul-Kaastamonu uçuşları için bir firma fizibilite çalışmalarına başladı

Kastamonu Havalimanı’ndan İstanbul’a uçuşların yapılması adına özel bir havayolu şirketi fizibilite çalışmalarına başladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:06
İstanbul-Kaastamonu uçuşları için bir firma fizibilite çalışmalarına başladı

Kastamonu Havalimanı’ndan İstanbul’a uçuşların yapılması adına özel bir havayolu şirketi fizibilite çalışmalarına başladı.


Havayolu şirketi Atlas Global’in sahibi Murat Ersoy, geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile birlikte Kastamonu’yu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Ünlü, Kastamonu Havalimanı’ndan İstanbul’a Atlas Global’in de uçuş gerçekleştirmesi yönünde talepte bulundu. Bunun üzerine İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, kendisiyle birlikte Kastamonu’yu ziyaret eden şirket sahibi Murat Ersoy ile görüşerek bu talebin karşılanacağını kaydetti. Vakit kaybetmeden çalışmalarını hızlandıran havayolu şirketi ise Kastamonu Havalimanı’ndan İstanbul’a uçuş gerçekleştirebilmek için fizibilite çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın çalışmalara devam ettiğini belirten AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, “Önümüzdeki günlerde yakın bir zamanda inşallah İstanbul’a Kastamonu Havalimanından uçuş gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bizlere bu hizmetin Kastamonu’ya gelmesinde büyük destekleri bulunan İBB Adayımız Sayın Binali Yıldırım beye, Sayın Murat Ersoy beye ve işadamı Sayın Cengiz Aygün beye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Uçuşların başlamasıyla şehre gelecek turist sayısında ve turizm gelirlerinde de hızlı bir büyüme yaşanacaktır” diye konuştu.


Atlas Global’in sahibi Murat Ersoy ise, “Bizler gibi diğer yatırımcıları da inşallah Kastamonu’ya getirerek yatırım yapmalarını sağlayacağız. Sadece Atlas Global olarak uçuşlara başlamayacağız. Aynı zamanda dev turizm yatırımlarıyla da Kastamonu’da olacağız inşallah” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:06
  1. doğa

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