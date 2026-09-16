İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 5 otomobil, otobüs ve tır birbirine girdi: 11 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova Kılıç Kavşağı mevkisindeki zincirleme kazada 11 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova Kılıç Kavşağı mevkisinde 5 otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Kaza, otoyolun Bursa istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 5 otomobil, otobüs ve tır birbirine girdi.
İhbar üzerine olay yerine Altınova ve Çiftlikköy belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve kentteki diğer hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.