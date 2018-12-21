THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbul-İzmir otoyol güzergahında gayrimenkul fiyatları yüzde 36 arttı

Tamamlanma oranı yüzde 95'i geçen ve İstanbul-İzmir kara yolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu güzergahında bulunan gayrimenkullerin fiyatı son 2 yılda ortalama yüzde 36 arttı- En yüksek artış yüzde 74 ile Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde görülürken, Naipli'yi yüzde 71 ile Bursa Nilüfer'e bağlı Badırga, yüzde 48 ile Bursa Mudanya'nın Balabancık Mahalleleri takip etti

21 Aralık 2018 Cuma 11:02
İstanbul-İzmir otoyol güzergahında gayrimenkul fiyatları yüzde 36 arttı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Yüzde 95'i aşkın bölümü tamamlanan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu güzergahında bulunan gayrimenkullerin fiyatları son 2 yılda ortalama yüzde 36 artarken, en yüksek artış yüzde 74 ile Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde görüldü.

Gayrimenkul sektörü ile ilgili analitik bilgiler sunan REIDIN'in "Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Güzergahındaki Gayrimenkullerde Fiyat Hareketliliği" başlıklı raporu açıklandı.

Söz konusu güzergahtaki mahallelerde yaşanan fiyat artışlarını ele alan rapora göre, İstanbul ile İzmir arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yüzde 95'inden fazlası tamamlandı.

İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 426 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı.

Otoyol güzergahı yoğunluklu olarak kırsaldan, yerleşimin olmadığı bölgelerden geçerken, bu bölgelerde genel olarak bağ, bahçe, tarla ve zeytinlik bulunuyor.

Güzergah üzerindeki mahalleler baz alınarak hazırlanan rapora göre, söz konusu güzergahta bulunan gayrimenkullerde son 2 yılda ortalama fiyat artışı yüzde 36 olarak gerçekleşti.


- En yüksek artışın yaşandığı mahalleler


Söz konusu güzergahtaki gayrimenkullerde yaklaşık olarak son iki yılda en yüksek fiyat artışı yüzde 74 ile Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde görüldü.

Naipli'yi yüzde 71 ile Bursa Nilüfer'e bağlı Badırga takip ederken, üçüncü sırada yüzde 48 ile Bursa Mudanya'nın Balabancık Mahallesi yer aldı.

Gebze'de başlayarak İzmir Çevreyolu üzerindeki Otogar Kavşağı'nda son bulacak otoyol üzerinde bulunan ve en yüksek değer artışının görüldü diğer mahalleler ve sıralamaları şu şekilde:

"Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi yüzde 33 ile dördüncü, Mudanya'nın Mürsel Mahallesi yüzde 31 ile beşinci, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Sancaklıbozköy Mahallesi yüzde 26 ile altıncı, Bursa Karacabey'in Karakoca Mahallesi yüzde 25 artışla yedinci, Nilüfer ilçesinde yer alan Çaylı Mahallesi yüzde 21 ile sekizinci, Manisa Saruhanlı'da Hacırahmanlı yüzde 14 ile dokuzuncu sırada yer aldı."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:02
  1. Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu projesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    1. Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı..
    2. 'TRT ekibi alıkonuldu' Dışişlerinden..
    3. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    4. Rıza Kayaalp'ten muhteşem performans
    5. Türkiye'nin yerli ve milli..
    6. Küba'da atletizme başladı, Türkiye'de..
    7. İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye..
    8. Bakanlıktan havalimanının taşınması..
    9. Dikkat! Sizde ceza almayın.. Sayı 25..
    10. Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeki deprem
    11. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    12. O teröristlerin mağaradaki görüntüleri..
    13. GRAFİKLİ - ANALİZ - Fenerbahçe'nin..
    14. "Aktif yaşlanma için tüm imkanlarımızı..
    15. Kasımpaşa'dan Trezeguet açıklaması
    16. HDP Ağrı belediye başkan adayları 2019..
    17. İYİ Parti İstanbul ilçe belediye..
    18. "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nın son..
    19. GÖRÜŞ - Ortadoğu’da krizin şifresi:..
    20. Sebep EYT! Yolcu otobüsünde kadın..
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak