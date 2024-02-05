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Gündem “İstanbul ittifakı çağrısı yapmıştım. İyi ki yapmışım” diyen İmamoğlu DEM’liyor
Gündem

“İstanbul ittifakı çağrısı yapmıştım. İyi ki yapmışım” diyen İmamoğlu DEM’liyor

Yeniakit Publisher
2024-02-05 18:25:00 -
"İstanbul ittifakı çağrısı yapmıştım. İyi ki yapmışım" diyen İmamoğlu DEM’liyor

Yerel seçimlere 55 gün kala adayla sahaya indi, çalışmalarını hızlandırdı. İBB Başkanı İmamoğlu, DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasına yönelik soruları güler yüzle cevapladı.

 


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti’nin İstanbul’dan aday çıkarma kararı almasına ilişkin, “Siyasi partilerin hiçbirisiyle ilgili tek bir cümlem olmadı, olmaz” dedi.

Yerel seçimlere 55 gün kala adayla sahaya indi, çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul’da aday çıkarıp çıkarmaması kritik öneme sahip DEM Parti ise İstanbul yarışına dahil olacaklarını söyledi.

Yeni Otobüslerinin Tanıtımı Etkinliği’nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, DEM Parti’nin bu kararı ile ilgili gelen soruyu cevapladı.

“KALICI OLAN TOPLUMSAL İTTİFAK KURMAK”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yerelde ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda soruya cevap veren İmamoğlu, “Kurumsal ittifaka rağmen ben İstanbul İttifakı çağrısı yapmıştım. İyi ki yapmışım. Çünkü gerçek olan, kalıcı olan bu anlamdaki toplumsal ittifakı kurabilmektir” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, “Bu bazen hizmet için kurulur, bazen demokrasi için kurulur, bazen adalet için kurulur, bazen çocuklar için kurulur, bazen kent uzlaşması için kurulur... Biz şu anda İstanbul’un daha güçlü bir şekilde korunması, Kanal İstanbul gibi İstanbul’u tehdit eden unsurların gelmemesi gibi büyük bir İstanbul dayanışmasının devam etmesi için çağrı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da aday çıkarma kararı alan DEM Parti’yle hala işbirliği kapılarının açık olup olmadığı sorulan İmamoğlu, “Siyasi partilerin hiçbirisiyle ilgili tek bir cümlem olmadı, olmaz” diye konuştu.

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