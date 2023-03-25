İstanbul İstanbul olalı böyle bir belediye başkanı görmedi. İBB 2 milyon dolar tazminat ödeyecek

İBB iştiraki Belbim'in "One Mi-nute Technology" firması ile imzaladığı sözleşme, şirketinin adından ve şirket genel müdürü İsrail Cimen'in MÜSİAD'da görev almasından dolayı tek taraflı feshedilmişti. Firma, İBB'ye açtığı haksız fesih davasını kazandı İBB, yaklaşık 2 milyon dolar tazminat ödeyecek.

CHP'li Ekrem imamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belbim A.Ş., İstanbul'un ulaşım ağında LCD ürünlerin tedarikini sağlayan "One Minute Technology" ile 2018 yılında imzalanan sözleşmeyi tek taraflı fesih etmişti.

İBB, 2 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT ÖDEYECEK

Firmanın ağır zarar ederek ticari faaliyetlerini durdurmasına yol açan sözleşme feshi mahkemeye taşınmıştı. Geçtiğimiz gün mahkemeden karar çıktı. Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi iptal edilen sözleşmeyle alakalı İBB iştiraki Belbim'in şirkete 1.423.372 dolar maddi tazminat ödemesine hükmetti. Söz konusu tazminat diğer ücretlerle birlikte yaklaşık 2 milyon doları bulacak.

TİCARİ FAALİYETLERİ

One Minute Technology sözleşmenin iptal edildiği günlerde açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Şirketimiz ile Belbim A.Ş. arasında 02.11.2018 tarihinde, 1.580.000 USD bedelli, Combo Validatör Board & LCD alımı üzerine sözleşme imzalanmıştır. Firmamız sözleşme tarihinden itibaren, tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte fedakarca çalışarak, arge-prototip-dökümantasyon-sertifikasyon süreçlerini, ilgili sözleşmede belirtilen süreler dahilinde tamamlamıştır.

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Ancak söz konusu sözleşmemiz, kurumsallık ve profesyonellikten uzak tuhaf kararlar neticesinde Belbim A.Ş. tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Üzülerek belirtiriz ki; gelinen noktada adeta bir "Devr-i Sabık" yaratılmak suretiyle, hiçbir hukuki dayanak ve izanla açıklanamayacak şekilde, haksız gerekçelerle sözleşmemizin feshedilmesi neticesinde, firmamız uğradığı ağır maddi zararla ticari faaliyetlerini durdurmak mecburiyetinde kalmıştır." ifadelerine yer