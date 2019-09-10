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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden “Öğretmenim Elimi Tut” projesi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Çocuklar, çocuk olsun diye, çocuklar iyi olsun diye” sloganıyla düzenlenen “Öğretmenim Elimi Tut Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

10 Eylül 2019 Salı 18:20
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden “Öğretmenim Elimi Tut” projesi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Çocuklar, çocuk olsun diye, çocuklar iyi olsun diye” sloganıyla düzenlenen “Öğretmenim Elimi Tut Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Çocuklarımızı iyi yetiştiremezsek geleceğimiz parlak olmaz” dedi.


İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Çocuklar, çocuk olsun diye, çocuklar iyi olsun diye” sloganıyla düzenlenen “Öğretmenim Elimi Tut Projesi"nin açılışı, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi. Açılışa İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, doktorlar ve hasta yakınları katıldı.



“Çocuklarımızı iyi yetiştiremezsek geleceğimiz parlak olmaz”


Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, “Bu çocuklar esasında bizim için sadece hasta değil. Anneler ve babalar için çocuk, öğretmenler için de öğrencidir. Çocuklar geleceğimizdir, onlar günahlardan arınmış, Allah’ın bize verdiği, bunların topluma en iyi şekilde kazandırmak için büyüklerin vebalini taşıdığı insanlardır. Duyguları bizden daha temiz ve önemlidir. O duyguları iyi besleyemez ve yetiştiremezsek, geleceğimiz hem kendi hem de insanlık açısından çok parlak olmaz. Bu çocukların bir de şansızlıklar diyelim, bunlar hastalıkları uzun süre olan çocuklar, öyle olunca da eğitimlerinin kesilmemesi lazım. Sadece eğitim bilgi anlamında değil, bu çocukların motivasyonu anlamında da çok önemli bir değerdir. Biz hastanelerimize her zaman bu konuda imkanlar ölçüsünde açmaya hazırız. Hastanede çocukların mutlu olması demek, bunları bilmediğimiz ve tıbbi olarak açıklanamayacak olan ama iyileşme sürecine katkısı olan bazı duyguların sağlanacağını düşünüyorum. Onun için de bu duyguları beslemek ve çocuğun eğitim anlamında geri kalmaması bakımından tedirginliğini artırarak ifade ediyorlar” dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı’nın konuşmasının ardından protokol üyeleri çocuklarla birlikte eğlendi.



Koridordaki duvarlar renklendirildi


Proje kapsamında hastane sınıfı açılarak, koridordaki duvarlar renklendirildi. Uzun süreli tedavileri nedeniyle eğitim süreçlerine dahil olamayan çocukların eğitime hastane ve evde erişimleri ile “çocuk olma ve eğitim hakları”nın savunuculuğunu yapan Öğretmenim Elimi Tut Projesi, bu amaçla hastanelerde ilgili servislerde hastane sınıflarının açılması, açılan sınıflarda erken çocuklukta aile danışmanlığı ile başlayıp okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde eğitimlerin devam edebilmesi amacıyla MEB’e bağlı öğretmenlerin görevlendirildiği bir sistem kurulmasını amaçlıyor. Danışma kurulu ile yapılan çalıştaylarla var olan yönetmelik güncellenerek, görevlendirilecek öğretmenlerin yetkinliğini arttırma amacıyla “hastanede ve evde eğitim sertifika programı” hazırlandı. Yine uzmanlarla ideal hastane sınıfı kriterleri belirlenerek ülke genelinde Avrupa standartlarında sınıflar açılması için çalışmalar başlatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:20
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