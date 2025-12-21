  • İSTANBUL
Kültür - Sanat İstanbul İl Nüfus Müdürü Babaoğlu, Tanıklık Ettiği Hikâyeleri “Katıksız” Kitabında Topladı
İstanbul İl Nüfus Müdürü Babaoğlu, Tanıklık Ettiği Hikâyeleri “Katıksız” Kitabında Topladı

İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Rabia Babaoğlu, yaklaşık 40 yıllık kamu hizmeti süresince tanıklık ettiği insan hikâyelerini “Katıksız” adlı kitabında bir araya getirdi.

Devlet Kapısında Biriken Hayat Hikâyeleri Kitaplaştı

Babaoğlu’nun kaleme aldığı eser, nüfus ve vatandaşlık hizmetleri sırasında karşılaşılan gerçek yaşam kesitlerinden oluşuyor. Doğumdan ölüme, evlilikten kimlik süreçlerine kadar uzanan hikâyeler, sade ve yalın bir dille okuyucuya aktarılıyor.

Kitabın, yalnızca bir anı derlemesi olmanın ötesinde, vatandaş ile devlet arasındaki ilişkiye insan merkezli bir bakış sunduğu belirtildi.

“Katıksız”, Samimi ve Doğrudan Bir Anlatı Sunuyor

Eserde yer alan hikâyelerde, farklı toplumsal kesimlerden insanların yaşadıkları sevinçler, hüzünler ve kırılma anları yer alıyor. Kitabın adının da bu duru ve filtresiz anlatımı yansıttığı ifade edildi.

Babaoğlu’nun kamu görevi süresince edindiği gözlemler, kitapta bireysel hikâyeler üzerinden toplumsal hafızaya katkı sunan bir anlatı olarak değerlendiriliyor.

Başkan Turan: “Bu Eser Ortak Hafızamıza Katkıdır”

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da imza gününe katılarak, kitapla ilgili yaptığı değerlendirmede, kamu hizmetinin insani yönüne dikkat çekti.

Turan, “Rabia Babaoğlu’nun uzun yıllara dayanan kamu tecrübesi, bu eserle birlikte toplumun ortak hafızasına aktarılmıştır. Katıksız, yalnızca bireysel hatıraların değil, İstanbul’un ve özellikle Fatih’in insan hikâyelerinin bir yansımasıdır.” ifadelerini kullanarak tebrik etti.

Tanıtım ve İmza Gününe Yoğun İlgi

Kitabın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen imza gününe, bürokrasi, siyaset ve kültür dünyasından çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı. “Katıksız”, kamu görevinde edinilen deneyimlerin edebi bir dille kayda geçirilmesi açısından dikkat çeken bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

 

