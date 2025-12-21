İsrail’in Suriye talebine ABD’den ret: Netanyahu’nun yaptırım kozu elinden alındı

İsrail ile ABD arasında Suriye’nin geleceğine dair yürütülen perde arkası diplomaside fikir ayrılığı yaşanıyor. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Suriye’ye yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların bir süre daha yürürlükte kalması için Washington’ı ikna etmeye çalıştı. Ancak Trump yönetiminin bu talebe olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

YAPTIRIMLAR KOZ OLARAK KULLANILMAK İSTENDİ

Netanyahu’nun ekibi, Suriye’ye yönelik ambargoların kaldırılmamasını, gelecekteki diplomatik süreçlerde Şam yönetimine karşı bir baskı unsuru olarak kullanmayı hedefliyordu. İsrailli yetkililer, yaptırımların erken kaldırılmasının İsrail’in bölgedeki stratejik avantajını zayıflatacağını savundu. Washington yönetimi ise bu talebi reddederken, oluşan güvenlik endişelerini başka yollarla "telafi etme" sözü verdi.

SEZAR YASASI’NIN SONU VE YENİ DÖNEM

ABD Senatosu, 2019’dan bu yana yürürlükte olan ve Suriye ekonomisini hedef alan Sezar Yasası’nı iptal eden 2026 savunma bütçesini onayladı. Başkan Trump’ın imzasıyla resmen yürürlükten kalkan yaptırımlar, Suriye’de Mart 2025’te kurulan Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin önünü açtı. Yasanın iptaliyle birlikte, ülkeye yabancı yatırım ve insani yardımların hızla dönmesi, Suriye’nin yeniden inşası sürecinin başlaması bekleniyor.