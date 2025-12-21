  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trenle çarpışan otomobil alev topuna döndü! Facia anı kameralara işte böyle yansıdı

AK Parti – DEM görüşmesi sona erdi! Partilerden ilk açıklama

Bakan Osman Aşkın Bak burslarda artış olacağının müjdesini verdi KYK Burslarına zam

Uyuşturucudan ifade veren Sadettin Saran hakkında flaş gelişme

İran saldırısı öncesi medyayı nasıl manipüle ettikleri ortaya çıktı İğrenç işbirliği

Şartları belli oldu! Şirketlere çalışan kişi başı 3 bin 500 TL

Şam'dan Golan'a kadar askerden arındırılmış bölge talep ettiler Siyonist yüzsüzlüğü

Epstein Dosyaları Açıldı! Rezillik dünyaya saçıldı… Clinton ve Michael Jackson detayı ortalığı karıştırdı

CHP'nin vatandaşa hizmeti böyle oluyor! İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarptı

Milyonları ilgilendiren düzenleme: Araç devrinde yeni harç düzenlemesi
Dünya İsrail’in Suriye talebine ABD’den ret: Netanyahu’nun yaptırım kozu elinden alındı
Dünya

İsrail’in Suriye talebine ABD’den ret: Netanyahu’nun yaptırım kozu elinden alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail’in Suriye talebine ABD’den ret: Netanyahu’nun yaptırım kozu elinden alındı

İsrail yönetiminin, Suriye’ye yönelik yaptırımların sürdürülmesi konusunda Beyaz Saray’a yaptığı baskı sonuçsuz kaldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarıyla temasa geçen Netanyahu ekibinin, yaptırımları müzakere kozu olarak kullanma isteği Washington tarafından geri çevrildi.

İsrail ile ABD arasında Suriye’nin geleceğine dair yürütülen perde arkası diplomaside fikir ayrılığı yaşanıyor. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Suriye’ye yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların bir süre daha yürürlükte kalması için Washington’ı ikna etmeye çalıştı. Ancak Trump yönetiminin bu talebe olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

YAPTIRIMLAR KOZ OLARAK KULLANILMAK İSTENDİ

Netanyahu’nun ekibi, Suriye’ye yönelik ambargoların kaldırılmamasını, gelecekteki diplomatik süreçlerde Şam yönetimine karşı bir baskı unsuru olarak kullanmayı hedefliyordu. İsrailli yetkililer, yaptırımların erken kaldırılmasının İsrail’in bölgedeki stratejik avantajını zayıflatacağını savundu. Washington yönetimi ise bu talebi reddederken, oluşan güvenlik endişelerini başka yollarla "telafi etme" sözü verdi.

SEZAR YASASI’NIN SONU VE YENİ DÖNEM

ABD Senatosu, 2019’dan bu yana yürürlükte olan ve Suriye ekonomisini hedef alan Sezar Yasası’nı iptal eden 2026 savunma bütçesini onayladı. Başkan Trump’ın imzasıyla resmen yürürlükten kalkan yaptırımlar, Suriye’de Mart 2025’te kurulan Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin önünü açtı. Yasanın iptaliyle birlikte, ülkeye yabancı yatırım ve insani yardımların hızla dönmesi, Suriye’nin yeniden inşası sürecinin başlaması bekleniyor.

İran saldırısı öncesi medyayı nasıl manipüle ettikleri ortaya çıktı İğrenç işbirliği
İran saldırısı öncesi medyayı nasıl manipüle ettikleri ortaya çıktı İğrenç işbirliği

Dünya

İran saldırısı öncesi medyayı nasıl manipüle ettikleri ortaya çıktı İğrenç işbirliği

İsrail yine sözünde durmadı, ateşkesi kanla deldi! Gazze’de helikopter ve topçu sesleri susmuyor.
İsrail yine sözünde durmadı, ateşkesi kanla deldi! Gazze’de helikopter ve topçu sesleri susmuyor.

Gündem

İsrail yine sözünde durmadı, ateşkesi kanla deldi! Gazze’de helikopter ve topçu sesleri susmuyor.

ABD askerleri öldürülmüştü... Suriye'den açıklama: Devam edeceğiz
ABD askerleri öldürülmüştü... Suriye'den açıklama: Devam edeceğiz

Gündem

ABD askerleri öldürülmüştü... Suriye'den açıklama: Devam edeceğiz

İslam ülkesi iddiaları doğruladı: Suriye'deki hedefleri vurduk!
İslam ülkesi iddiaları doğruladı: Suriye'deki hedefleri vurduk!

Gündem

İslam ülkesi iddiaları doğruladı: Suriye'deki hedefleri vurduk!

Netanyahu’dan Trump’a İran dosyası: Yeni saldırı planları masada!
Netanyahu’dan Trump’a İran dosyası: Yeni saldırı planları masada!

Dünya

Netanyahu’dan Trump’a İran dosyası: Yeni saldırı planları masada!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23