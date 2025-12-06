Çanakkale'nin sözlü kültüründe kullanılan kelimeler Kent Lügatı sergisinde ‘dile’ geldi

Yılmaz, sergide 40 kelimenin yer aldığını ancak Çanakkale'ye özgü kelimelerin çok daha fazla olduğunu kaydetti. Sergilenen panolarda ikişer kelimeye anlamlarıyla yer verdiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Okullar ziyarete geliyor, öğrencilere 'dada' kelimesini söylediğimde 'Dada mı o ne?' diyebiliyorlar ama bizim için çok sıradan bir şey aslında. Sıradanlığın da çekiciliğini bu sergide vurgulamak istedik. Çünkü kentler kelimeleriyle, diliyle yaşayan yerler. Çok göç alan bir kent olduğumuz için her yörede farklı kullanımlar var. Bir kelime, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde başka bir kullanımdayken, Çan ilçesinde başka bir kullanımda olabiliyor. Çalışmamızda yeni kelimelere de rastladık. Bizim için yeni bir deneyim oldu."