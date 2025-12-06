AA Giriş Tarihi: Çanakkale'nin sözlü kültüründe kullanılan kelimeler Kent Lügatı sergisinde ‘dile’ geldi
Çanakkale'nin sözlü kültüründe yer alan kelimelerden oluşan "Kent Lügatı" sergisi, ziyaretçilerini tebessüm ettirirken adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Çanakkale Belediyesi Tasarım Ofisi ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün katkılarıyla Kent Müzesi'nde açılan "Kent Lügatı" sergisinde, halk arasında kullanılan "aretlim", "dada", "ayıkmak", "susak", "pereste", "kovalak" ve "fıydırmak" gibi 40 kelime anlamlarıyla birlikte yer aldı.