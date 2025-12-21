  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Özgür Özel’in Edirne mitinginde tansiyon yükseldi! Kendi seçmeninden şok tepki: "Türkiye’yi küçük düşürme"

Uyuşturucu partilerine şok baskın! Garipoğlu’nun gizli listesi ve ünlü isimler deşifre oldu

Uygun fiyatlı taşınmaz fırsatı! Milli Emlak satışları dikkat çekti!

Kayseri’de komşuluk örneği! Ulaşamadığı komşusundan soğuk havada haber bekledi

Müslüman kardeşlere karşı haçlı ittifakı! ABD’den yardım istediler

21 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

İsrail’in Suriye talebine ABD’den ret: Netanyahu’nun yaptırım kozu elinden alındı

Çıplak arama iddiasına yalanlama

İran’dan Maduro’ya ABD’yi sarsacak destek: Her alanda iş birliği teklifi

Netanyahu’dan Trump’a İran dosyası: Yeni saldırı planları masada!
Gündem FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe! 28 ilde 50 tutuklama
Gündem

FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe! 28 ilde 50 tutuklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe! 28 ilde 50 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 hafta içerisinde FETÖ’ye yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonların bilançosunu paylaştı. 28 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda yakalanan 76 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını ve 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat il jandarma komutanlıkları tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin; ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişiler ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden 50'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

 

'2025'TE FETÖ OPERASYONLARINDA 1601 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI'

Yerlikaya, milli iradeye karşı kurulan tuzakların bir bir bozulduğunu belirterek, "2025 yılı içinde yaptığımız FETÖ operasyonlarımızda, toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise adli kontrol kararları uygulandı. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" dedi. (DHA)

 

"Üst düzey" FETÖ'cü İstanbul'da enselendi
"Üst düzey" FETÖ'cü İstanbul'da enselendi

Gündem

"Üst düzey" FETÖ'cü İstanbul'da enselendi

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı! Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı! Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yerel

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı! Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’
AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’

Gündem

AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23