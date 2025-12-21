FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe! 28 ilde 50 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını ve 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat il jandarma komutanlıkları tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin; ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişiler ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden 50'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

'2025'TE FETÖ OPERASYONLARINDA 1601 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI'

Yerlikaya, milli iradeye karşı kurulan tuzakların bir bir bozulduğunu belirterek, "2025 yılı içinde yaptığımız FETÖ operasyonlarımızda, toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise adli kontrol kararları uygulandı. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" dedi. (DHA)