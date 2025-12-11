Haber Merkezi Giriş Tarihi: UNESCO'da büyük başarı: Türkiye, kültürel miras listesinde dünya ikincisi
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde Çin'in ardından dünya ikincisi olduğunu açıkladı. "Antep işi el sanatı"nın da listeye dahil edilmesiyle Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras öğesi sayısı 32'ye yükseldi. Oğuz, Türkiye'nin listede Fransa, İran ve Hırvatistan gibi ülkeleri geride bıraktığını belirterek, dilsel çeşitliliğin korunmasının insanlığın geleceği için kritik önem taşıdığını vurguladı.