Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 Yılında 32 Şehre Çıkıyor

“2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin düzenlendiği il sayısı 20’den 26’ya çıkacak. Ülkenin dört bir yanından festivalin kendi şehirlerinde de yapılmasına yönelik yoğun talepler alıyoruz. Ancak takdir edersiniz ki bu taleplerin tamamına aynı anda yanıt vermemiz mümkün değil. Bu nedenle yeni illeri belirlerken öncelikle büyükşehirleri dikkate alarak; coğrafi dağılım, iklim koşulları gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya’nın da eklenmesiyle, Türkiye Kültür Yolu Festivalimiz 2026 yılında 26 şehirde, yaklaşık 8 aya yayılan bir takvimle kültür ve sanatseverlerle buluşacak.”