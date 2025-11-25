Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 Yılında 32 Şehre Çıkıyor

Etkinliklerin sadece kültürel değil, ekonomik olarak da şehirlerde büyük hareketlilik yarattığını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bizler 9 gün boyunca illerde etkinlikler düzenliyoruz. Bunun şehir ekonomisine katkısını dikkatinize sunmak isterim. Sizler de illerinizde sahaya iniyorsunuz, esnafla konuştuğunuz zaman zaten onlar da size aynısını anlatacaktır. Kendilerinin bize anlattıkları ve illerin ticaret odalarından aldığımız bilgilere bakacak olursak esnafımız o 9 günlük sürede neredeyse 3 aylık iş yapıyor. Hem festivale katılanlar hem il dışından etkinlikleri izlemek için gelenler adeta ilin ekonomisine can suyu oluyor.” dedi.