  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
'Ağız şapırdatma', 'saat tıkırtısı' gibi seslere aşırı duyarlılıkta tedavi şart...

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Ağız şapırdatma', 'saat tıkırtısı' gibi seslere aşırı duyarlılıkta tedavi şart...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Atasoy, mizofoninin (belirli seslere karşı aşırı duyarlılık) kişinin günlük yaşamını, iyilik halini bozması durumunda yardım alınması gerektiğini söyledi.

#1
Foto - 'Ağız şapırdatma', 'saat tıkırtısı' gibi seslere aşırı duyarlılıkta tedavi şart...

Atasoy, AA muhabirine, mizofoninin özellikle "çiğneme", "yutkunma", "ağız şapırdatma", "kalem tıklatma" "saat tıkırtısı" gibi günlük hayatta sık karşılaşılan seslere karşı aşırı duyarlılıkla kendini gösterdiğini belirtti.

#2
Foto - 'Ağız şapırdatma', 'saat tıkırtısı' gibi seslere aşırı duyarlılıkta tedavi şart...

Bu tür seslerin bireylerde kaygı, öfke ve tiksinti gibi yoğun duygusal tepkileri tetikleyebildiğini ifade eden Atasoy, mizofoninin bir hastalık olmadığını, doğuştan veya ergenlik döneminden itibaren ortaya çıkabildiğini kaydetti.

#3
Foto - 'Ağız şapırdatma', 'saat tıkırtısı' gibi seslere aşırı duyarlılıkta tedavi şart...

Atasoy, mizofoninin aile içinde birden fazla kişide görülebildiğine dikkati çekerek, "Bazı zamanlar o kadar şiddetli oluyor ki bu sesin olabileceği durumlardan kaçınmaya çalışırken kaygı, endişe hatta sonradan depresyon gelişebiliyor. Aynı masada başka insanlarla ya da yakın çevrede yemek yeme, bir şeyler içme gibi faaliyetleri sürdüremez hale gelebiliyorlar." diye konuştu.

#4
Foto - 'Ağız şapırdatma', 'saat tıkırtısı' gibi seslere aşırı duyarlılıkta tedavi şart...

Bu durumun günlük yaşamı zorlaştırabildiğini dile getiren Atasoy, "Bu sese maruz kalıp sese takılmaya başladıklarında strese bağlı terleme, titreme, kızarma, tansiyon artışı gibi fizyolojik tepkiler verebiliyorlar." dedi.

#5
Foto - 'Ağız şapırdatma', 'saat tıkırtısı' gibi seslere aşırı duyarlılıkta tedavi şart...

Atasoy, mizofoninin çoğunlukla ergenlik çağında fark edilmeye başlandığını, hafif ve şiddetli vakalarla sık karşılaştıklarını anlattı. Seslere karşı aşırı hassasiyeti olan bireylerin çoğu zaman ailelerine yönelik sert tepkiler verebildiğine işaret eden Atasoy, bu durumun aile içi çatışmalara neden olabildiğini ifade etti.

#6
Foto - 'Ağız şapırdatma', 'saat tıkırtısı' gibi seslere aşırı duyarlılıkta tedavi şart...

Atasoy, mizofoni rahatsızlığı bulunanların zamanla duruma adapte olduklarını ve yetişkinlikte sesleri çoğunlukla dinlememeyi başarabildiklerini, dikkatlerini başka yöne vererek durumun üstesinden gelmeye çalıştıklarını anlattı. Mizofoninin neden kaynaklandığının tam olarak bilinmediğini belirten Atasoy, psikoeğitim, bilişsel müdahaleler ve kaygı ya da takıntıya yönelik tedavilerin uygulandığını kaydetti.

#7
Foto - 'Ağız şapırdatma', 'saat tıkırtısı' gibi seslere aşırı duyarlılıkta tedavi şart...

Atasoy, hafif vakalarda ilaç tedavisine gerek duyulmadığını ancak yoğun fizyolojik tepkiler, öfke kontrol sorunları, uyku ve beslenme bozuklukları görülen durumlarda ilaç tedavisinin de etkili olabildiğini dile getirdi. Mizofoninin bireylerin eğitim hayatını da etkilediğinden bahseden Atasoy, "Mizofoni olanlar o sese aşırı tepkisel ve duyarlı oldukları için o sesin olduğu ortamlarda dikkat dağınıklığı da oluyor. Böyle bir şikayeti varsa, 'Dinleyemiyorum, odaklanamıyorum.' diyorsa tedavi gerekebiliyor. Yani kişinin ne kadar rahatsız olduğu, bu durumla ilgili ortaya çıkan problemin düzeyi ve artık bu durum kaygı bozukluğu, depresif ve takıntılı duruma döndüyse tedavi etmek lazım." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Nuray Atasoy, mizofoninin kadın ve erkeklerde benzer sıklıkta görüldüğünü, rahatsızlığın yalnızca bireyi değil, yakın çevresini de olumsuz etkileyebildiğini belirterek, "Kişinin günlük yaşamını, iyilik halini bozuyorsa mutlaka yardım istemek lazım. Yoksa kaygı bozukluğu, depresyon ya da takıntılı durum kişinin sosyal ve eğitim hayatını, ilişkilerini, yaşam kalitesini bozabilir." diye konuştu.

#8
Foto - 'Ağız şapırdatma', 'saat tıkırtısı' gibi seslere aşırı duyarlılıkta tedavi şart...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MİT Başkanı İbraim Kalın'dan İsrail'i panikletecek hamle
Gündem

MİT Başkanı İbraim Kalın'dan İsrail'i panikletecek hamle

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki HAMA..
Uyuşturucudan ifade veren Sadettin Saran hakkında flaş gelişme
Spor

Uyuşturucudan ifade veren Sadettin Saran hakkında flaş gelişme

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran saç ve kan örneği alınıp tekrar adliyeye getirildi.

İslam ülkesi iddiaları doğruladı: Suriye'deki hedefleri vurduk!
Gündem

İslam ülkesi iddiaları doğruladı: Suriye'deki hedefleri vurduk!

ABD askerlerini hedef alan terör saldırısının ardından Ürdün'ün de "intikam operasyonlarına" katıldığı iddia edilmişti. Ürdün makamları iddi..
Salıverilen Sadettin Saran ilk iş bakın ne yaptı
Spor

Salıverilen Sadettin Saran ilk iş bakın ne yaptı

Uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçına geldi.

Çıplak arama iddiasına yalanlama
Gündem

Çıplak arama iddiasına yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in çıplak aramaya maruz kaldığı yönündeki iddiaların gerç..
Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Gündem

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23