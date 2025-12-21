Dünyanın en kötüleri arasında girdi ama! Karadenizliler bu çorbadan vazgeçemiyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da kalorisi düşük karalahananın, içerdiği çok sayıda aktif bileşen sayesinde "süper gıda" kategorisinde olduğunu belirtti. Özellikle renkli bitkilerin başında lahananın geldiğini anlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Antioksidanlar, hücrelerimizin sağlıklı kalmasını, DNA'mızın hasarlanmamasını, yani aslında yaşlanmayı önleyici mekanizmaları geliştiriyor. Lahanadaki bazı bileşenler, genlerimizdeki bazı fonksiyonları etkileyerek kanseri önleyici genlerin aktivasyonunu artırıyor. Dolaylı bir mekanizma olarak aslında kanseri engelleyen bir katkısı da olabiliyor. Sadece lahana demiyoruz. Mevsimine uygun özellikle renkli sebze ve meyveleri tüketmemiz gerekiyor. Daha çok sağlıklı gıdalarla beslenmemiz gerekiyor. Yoksa tek başına bir gıda, süper gıda kategorisinde olmasına rağmen o zaman işe yaramıyor." Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ile vatandaşlar katıldı.