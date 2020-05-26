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Aktüel

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piknik ve mesire alanlarını denetledi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:31:31 -
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piknik ve mesire alanlarını denetledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını piknik ve mesire alanları ile Ömerli Barajı çevresinde denetledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca, Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında havadan ve karadan denetim yaptı.

Denetime, Jandarma asayiş, trafik, motosikletli timler katılırken, havadan da drone ile ormanlı alanlar incelendi.

Denetimlerini, Kurna Mahallesi piknik ve mesire alanları ile Ömerli Barajı çevresi ile ormanlık alanlarda sürdüren Jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edilip edilmediğini kontrol ederken, havadan da drone ile ormanlık alanları denetlerken, baraj gölünde de balık tutan olup olmadığını kontrol etti.

Denetimler, devam edecek.


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