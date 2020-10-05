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Aktüel İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılmasına karar verdi.
Aktüel

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:54:13 -
İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılmasına karar verdi.
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