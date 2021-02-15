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Gündem İstanbul için yoğun kar uyarısı
Gündem

İstanbul için yoğun kar uyarısı

İstanbul'da yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının 5-20 santimetre olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 00:02:00 - 2021-02-15 00:08:12
İstanbul için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, yarın ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Dikkatli olun çağrısı

Açıklamada, kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul için kar tahmini değişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, daha önceki tahminlerinde kar yağışının 6 gün süreceğini bildirmişti. Ama son gelen bilgilere göre bu tahmin değişti.

Meteoroloji tahmin haritasında da görüldüğü gibi dün yaptığı uyarılarda kar yağışının 6 gün boyunca devam edeceğini, bu gece başlayacak yağışın cuma günü İstanbul'u terk edeceğini duyurmuştu.

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