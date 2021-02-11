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Gündem İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Haritalı paylaşım ile en kuvvetli kar yağışı duyuruldu
Gündem

İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Haritalı paylaşım ile en kuvvetli kar yağışı duyuruldu

Türkiye hafta sonu soğuk ve karlı havanın etkisine giriyor. Günlerdir 20 dereceyi aşan sıcaklığın hakim olduğu İstanbul'da sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi beklenirken, uyarılar da art arda geliyor. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, bir harita paylaşarak turuncu ve kırmızı renkli alanların son yılların en iyi kar yağışını alacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 13:46:00 -
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Haritalı paylaşım ile en kuvvetli kar yağışı duyuruldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalacağını, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalacağını açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 17 derece olarak tahmin edilirken pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı günlerce devam edecek

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini arttırmasıyla birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor."

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre kar yağışının günlerce kalma ihtimali oldukça yüksek.

Meteoroloji uzmanı Ahmet uçar harita paylaştı

Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından bir harita paylaştı ve pazar günü turuncu ve kırmızı renkli alanların son yılların en iyi kar yağışını alacağını duyurdu.

İşte Ahmet Uçar'ın paylaşımı;

"Süre yaklaştıkça ekstrem kar tahmin indeksinde değerler yükselecektir demiştim aynı şartlar için EFI değerleri İstanbul ve çevresi için 0,9'a kadar yükseldi. Pazar günü turuncu ve kırmızı renkli alanlar son yılların en iyi kar yağışını alacak yerlerdir. Neredeyse Marmara'nın tamamı."

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