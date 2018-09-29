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İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı!

Pazar günü, Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın etkisiyle yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde metrekareye 50 ila 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:00
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın ülkenin batı kesimlerini etkilemesi tahmin ediliyor. 

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu sistemle birlikte İstanbul'a pazar günü Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın etkisiyle yerel olarak metrekareye 50 ila 100 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış düşmesi bekleniyor.

Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli), Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50 ile 100 kilogram/m2) yağış beklendiği belirtildi.

Çanakkale, Muğla, İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde ise yer yer aşırı (100 kilogram/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:00
  1. Tekirdağ
  2. Muğla
  3. Manisa
  4. Kırklareli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Edirne
  8. Çanakkale
  9. Balıkesir
  10. Aydın
  11. hava durumu
  12. istanbul

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