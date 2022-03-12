İstanbul için saat verildi! 'Dışarı çıkmayın'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttıracağı ve önümüzdeki günlerde, karın sağanak şekilde yağmasına karşı vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bu uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisi göstermeye başlamıştı.

Akşam saatlerinde yoğun kar

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bugün (12 Mart) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter paylaşımında, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre, İstanbul'da bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı tahmin ediliyor" dedi.

Saat verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Cumartesi kar yağışının en yoğun olacağı gün olacak" dedi.

AFAD: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), soğuk ve yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde etkili olacağını belirterek, il AFAD merkezlerinin teyakkuz durumuna geçirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi.

Afet Koordinasyon Merkezi Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak, kentte beklenen karla ilgili, "1987 yılı özel bir yıldı. Şu anki beklenen durum 87 yılı kadar olmasa da ikinci sıraya yerleşir" dedi.