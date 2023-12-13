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Yaşam İstanbul için merakla beklenen nokta atış tarih verildi: Su baskınları hemen hemen hızlı gelecek!
Yaşam

İstanbul için merakla beklenen nokta atış tarih verildi: Su baskınları hemen hemen hızlı gelecek!

Yeniakit Publisher
2023-12-13 18:17:00 -
İstanbul için merakla beklenen nokta atış tarih verildi: Su baskınları hemen hemen hızlı gelecek!

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar bu haberi kaçırmayın! Su baskınları meydana gelebileceği tarihi verdi. Hızlı gelecek, çok dikkatli olalım.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar için su baskınları meydana gelebileceği tarihi verdi. Hızlı gelecek, çok dikkatli olalım.

İstanbul'da ikamet eden vatandaşlarımız kar yağışlarının ne zaman etkili olacağını merak ediyor. Ancak uzmanlar tarafından verilen son bilgilere göre kar yağışları için biraz daha beklemek zorunda kalacağız. Özellikle sahil kesimlerine kar yağışının daha geç düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN NOKTA ATIŞ TARİH VERİLDİ

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul için nokta atış tarih verdi.

Şen sosyal medya hesabından "su baskınlarına dikkat" uyarısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü yükselecek sıcaklıkla beraber İstanbul ve İzmi dahil Marmara ve kuzey Ege de kuvvetli yağışlar görülecek. Su baskını yapabilir. "
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