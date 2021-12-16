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Yaşam İstanbul için kritik açıklama geldi! Kar yağışı öyle bir geliyor ki...
Yaşam

İstanbul için kritik açıklama geldi! Kar yağışı öyle bir geliyor ki...

Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre 20 Aralık Pazartesi'den itibaren İstanbul ve çevresinde sulu karın etkili olması beklenirken, İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 07:56:00 -
İstanbul için kritik açıklama geldi! Kar yağışı öyle bir geliyor ki...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda; “Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul`un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor” denildi.

Yapılan uyarıda kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İstanbul kritik tarih

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan haftalık hava durumu verilerinde ise 20 Aralık pazartesi gününden itibaren İstanbul ve birçok ilde kuvvetli yağışların karla karışık olarak görülmesi bekleniyor.

Öte yandan, İstanbul için yapılan uyarıların ardından İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyurularda olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.01 seferinin iptal edildiği aktarıldı.

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