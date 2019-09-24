İstanbul için korkutan açıklama: Büyük depremin ayak sesleri

Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Bu gelecek büyük Marmara depreminin ayak sesleri olarak değerledirilebilir" dedi.

4.6 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedilmesinin normal olduğunu belirten Ersoy, "Ancak bunun yer kabuğunu kırma ihtimali düşük. Bu öncü mü bilmiyorum. Ama halkımızın bir süre sokakta nefes almasında fayda var. Birgün beklenen o büyük deprem gelecektir. Ancak bunun ne zaman olacağını bilmek zor" dedi.

Yüzeysel depremlerin hissedilmesinin normal olduğunun altını çizen Ersoy, "Daha düşük artçıları beklemek lazım. Bunlar 4.5 bile olabilir. Türkiye'de her ay 2 bin deprem oluyor. Bu da onlardan biri. Korkutan şu: Marmara nüfus olarak çok kalabalık ve bir deprem beklendiği için endişeleri artırıyor..." diye konuştu.