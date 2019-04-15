İstanbul için karar haftası

Maltepe’de sayımların bitimi sonrası YSK ‘İstanbul’ mesaisine başlayacak. ‘Olağanüstü itiraz’la birlikte Kurul, “Hile var, seçim yenilensin” derse 2 Haziran’da sandık yeniden kurulacak.

31 Mart yerel seçimlerinde olağan itiraz süreci tamamlandı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gündeminde olağanüstü itirazlar olacak. YSK'nın önündeki en kritik başvuru ise AK Parti'nin İstanbul'un genelinde seçimlerin iptaline ilişkin yapacağı olağanüstü itiraz olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece ile ilgili YSK'ya olağanüstü itirazda bulunacaklarını açıkladığı sırada, İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesi için de olağanüstü itiraz yoluna gideceklerini belirtmişti. Yavuz dün verdiği mesajda ise olağanüstü itiraz konusundaki hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını ve dilekçeyi çok kısa zamanda YSK'ye teslim edeceklerini belirtti.

7 gün içerisinde başvuru

AK Parti, olağanüstü süreç için Maltepe'deki oyların yeniden sayılması işleminin tamamlanmasını bekliyor. Bu işlemin tamamlanmasıyla hazırlanacak il birleştirme tutanağının ardından AK Parti, itiraz sürecini başlatacak. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 130. Maddesi kapsamında yapılacak olan olağanüstü itirazda AK Parti, 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini isteyecek. AK Parti, yasa gereği bu başvurusunu il birleştirme tutanağı hazırlandıktan sonra 7 gün içerisinde yapabilecek.

Dosya çok kapsamlı

AK Parti, İstanbul'daki organize hile ve usûlsüzlüklerle ilgili YSK'ya sunulacak klasörler dolusu delilleri de hazırladı. AK Parti hukukçularının çalıştığı kapsamlı dosyada, 'hayali seçmen' ve 'organize seçmen kaydırma' iddialarına ilişkin belgeler, ıslak imzalı olmayan tutanaklar da yer alacak. Yine Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın oylarının düşük gösterilmesi ya da başka adaylara da yazılması gibi hususlara ilişkin belgeler de dosyada yer alacak. AK Parti'nin dilekçesinde, sözkonusu hile ve usûlsüzlüklerin daha önce belirlenen sandıklarda belirlenen kişiler eliyle yapıldığını iddiasını da belirtileceği öğrenildi.