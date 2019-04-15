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Seçim 2019 Sayfası

İstanbul için karar haftası

31 Mart’ın itiraz süreci tamamlandı. YSK’nın gündeminde şimdi ‘olağanüstü itirazlar’ olacak. AK Parti, bunun için Maltepe’de yeniden sayımın bitmesini bekliyor. Başvuru, yasa gereği il birleştirme tutanağı hazırlandıktan sonra 7 gün içerisinde yapılabilecek. YSK, ‘tam kanunsuzluk’ var derse 2 Haziran’da yeniden seçim olacak.

15 Nisan 2019 Pazartesi 06:32
İstanbul için karar haftası

Maltepe’de sayımların bitimi sonrası YSK ‘İstanbul’ mesaisine başlayacak. ‘Olağanüstü itiraz’la birlikte Kurul, “Hile var, seçim yenilensin” derse 2 Haziran’da sandık yeniden kurulacak.

31 Mart yerel seçimlerinde olağan itiraz süreci tamamlandı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gündeminde olağanüstü itirazlar olacak. YSK'nın önündeki en kritik başvuru ise AK Parti'nin İstanbul'un genelinde seçimlerin iptaline ilişkin yapacağı olağanüstü itiraz olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece ile ilgili YSK'ya olağanüstü itirazda bulunacaklarını açıkladığı sırada, İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesi için de olağanüstü itiraz yoluna gideceklerini belirtmişti. Yavuz dün verdiği mesajda ise olağanüstü itiraz konusundaki hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını ve dilekçeyi çok kısa zamanda YSK'ye teslim edeceklerini belirtti.

7 gün içerisinde başvuru

AK Parti, olağanüstü süreç için Maltepe'deki oyların yeniden sayılması işleminin tamamlanmasını bekliyor. Bu işlemin tamamlanmasıyla hazırlanacak il birleştirme tutanağının ardından AK Parti, itiraz sürecini başlatacak. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 130. Maddesi kapsamında yapılacak olan olağanüstü itirazda AK Parti, 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini isteyecek. AK Parti, yasa gereği bu başvurusunu il birleştirme tutanağı hazırlandıktan sonra 7 gün içerisinde yapabilecek.

Dosya çok kapsamlı

AK Parti, İstanbul'daki organize hile ve usûlsüzlüklerle ilgili YSK'ya sunulacak klasörler dolusu delilleri de hazırladı. AK Parti hukukçularının çalıştığı kapsamlı dosyada, 'hayali seçmen' ve 'organize seçmen kaydırma' iddialarına ilişkin belgeler, ıslak imzalı olmayan tutanaklar da yer alacak. Yine Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın oylarının düşük gösterilmesi ya da başka adaylara da yazılması gibi hususlara ilişkin belgeler de dosyada yer alacak. AK Parti'nin dilekçesinde, sözkonusu hile ve usûlsüzlüklerin daha önce belirlenen sandıklarda belirlenen kişiler eliyle yapıldığını iddiasını da belirtileceği öğrenildi.

Nihai karar bu hafta

Yerel seçimlerin en çok konuşulan konusu haline gelen İstanbul'daki seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin nihai kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek. YSK'nın, 'olağanüstü itiraz' üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı verilebilmesi için iddiaların somut verilerle ortaya konulması ve bu iddiaların seçim sonucunu etkilemesi gerekiyor. YSK'nın 7 asil, 4 yedek üyesi bulunuyor. Karar, 6 üyenin oyuyla çıkıyor. Kurul'un bu hafta içerisinde İstanbul ile ilgili kararını vermesi bekleniyor. Eğer Kurul, 'tam kanunsuzluk' hallerinin oluştuğuna hükmederse, İstanbul'da 2 Haziran'da yeniden seçim olacak.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 06:32
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