İstanbul için kar yağış tarihi verildi! Bu herkese sürpriz oldu
Meteorolojik kaynaklar tarafından İstanbul'a yönelik bomba bir kar yağış tarihi verildi. Gerçekten de bu herkes için sürpriz oldu.
İstanbul ilimizin kış aylarını kar yağışı olmadan kapatacağı değerlendiriliyor. Bu ihtimal hala güçlü olarak görülüyor ancak meteorolojik kaynaklardan İstanbul'a yönelik bomba bir kar yağış tarihi verildi. Gerçekten de bu herkes için sürpriz oldu.
İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞ TARİHİ VERİLDİ
Meteoroloji uzmanı Ali Bakır, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"850 hpa -10° izotermi İstanbul sınırlarına getirmiş. bu haliyle İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında ve Batı Karadeniz'de 7 Mart akşamı kar yağar."
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