İstanbul için fırtına uyarısı: AKOM saat verdi!

İstanbul'un Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısında hava durumu için AKOM, 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' uyarısında bulundu. Öğle saatlerinde etkisini artırması beklenen lodos, sıcaklıkların 23 derece civarında seyretmesine yol açacak.

İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, lodosun bugün öğle saatlerinde etkisini artıracağı, sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceği belirtildi.

Lodos yönlü rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren de kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, fırtınayla kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişi yaşanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, pazar günü ise sabahın erken saatlerinden itibaren kentte güneşli havanın hakim olacağı, sıcaklığın da 21-24 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

İBB EKİPLERİ YAĞMURA HAZIR

Yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli sağanak yağmur nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili İBB ekipleri yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçti. İstanbullular da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.Sistemin Pazar sabah erken saatlerden itibaren bölgemizi terk edeceği havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülürken, sıcaklıkların 21-24 derece aralığında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO