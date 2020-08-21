İstanbul için ciddi sağanak uyarısı! Meteoroloji açıklama yaptı
İstanbul güne sağanak ile başladı. Etkili yağmur nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Dün olduğu gibi İstanbullular yine güne sağanak yağışla başladı. Yağış vatandaşların hayatını olumsuz etkilerken bazı noktalarda yine trafiği durma noktasına getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü havadaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yapılan değerlendirmede, bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı aktarıldı.
Sağanak sonrası oluşabilecek ani sel, yıldırım, su baskınları, yağış sırasında kuvvetli rüzgara karşı uyarı yapıldı.
Ayrıca dolu yağışına karşı da dikkatli olunması gerektiği aktarıldı.