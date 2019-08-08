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İstanbul Havalimanı’nun robotları görücüye çıktı

Yolculara danışmanlık hizmeti verecek danışma robotları, İstanbul Havalimanı’nda görücüye çıktı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:02
İstanbul Havalimanı’nun robotları görücüye çıktı

Yolculara danışmanlık hizmeti verecek danışma robotları, İstanbul Havalimanı’nda görücüye çıktı. Robotlarla yolcular arasındaki diyaloglar renkli görüntüler oluşturdu. Robota mescidin yerini soran yaşlı bir teyzenin, "Allah sana da namaz kılmayı nasip etsin” esprisi gülüşmelere neden oldu.


İstanbul Havalimanı’nda yolculara hizmet verecek 2 adet danışma robotu, test edilmeye başlandı. Havalimanına gelen yolcuların sorularına yanıt veren ve havalimanı ile ilgili başlıca soruları yanıtlayan robotlar, büyük ilgi gördü. Yolcuların bilet bilgilerini okuyup uçuş detaylarını ve uçuş kapısının haritasını canlı olarak gösteren robotların test sürecinin ardından Ağustos ayı sonunda aktif olarak hizmet vereceği öğrenildi.


Tamamen yerli teknoloji ile üretilen, İngilizce ve Türkçe sorulara yanıt veren robotların yolcularla diyaloğu ilginç görüntüler de oluşturdu. Oğlunu, gelinini ve torunlarını Norveç’e göndermek için İstanbul Havalimanı’na gelen Fahriye Gürsoy, mescit’in yerini sorduğu robota “ Allah sana da namaz kılmayı nasip etsin” diyerek espri yaptı. Kendisine verilen cevaplar için teşekkür eden Gürsoy, "Allah senden razı olsun. Sana da Allah namaz kılmak nasip etsin. Ne diyeyim ki" ifadelerini kullandı.


Gürsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlu, gelini torunlarını Norveç’e uğurladığı için üzgün olduğunu söyledi. Yıllarca Norveç’te işçi olarak kaldığını, robotu ilk defa bu havalimanında gördüğünü ifade eden Gürsoy, "İlk mescidi sordum. Cevap verdi ama ikinci seferde bana darıldı ve söylemedi. Robotu görünce çok şaşırdık. İnsan gibi karşımıza çıkıyor ve sen soru sorabiliyorsun. O da cevap veriyor. Çok güzel bir şey" dedi.



Burçlardan anlıyormusun?


İstanbul Havalimanı’nda danışmanlık hizmeti vermeye başlayan robota, yolculardan ilginç sorular da geldi. Rukiye Şengül isimli yolcu, havalimanında karşılaştığı robota burçları sordu. Şengül, robotun dijital ekranın güzel çalıştığını, test aşamasından sonra gerekli güncellemelerin yapılmasıyla daha da faydalı olacağını belirterek, "Çağımız dijital sistem dönemi. Buradan faydalanmamız tabii ki güzel olur. İnşallah sistem böyle başlar ve daha da gelişir. O zaman da insan gücünü azaltan, biraz daha hızlı ve yardımlı bir sistem oluşur diye düşünüyorum. Havalimanı için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:02
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