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Ekonomi İstanbul Havalimanı'ndan yeni başarı!
Ekonomi

İstanbul Havalimanı'ndan yeni başarı!

Yeniakit Publisher
2024-07-21 11:10:00 -
İstanbul Havalimanı'ndan yeni başarı!

Dünyanın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı, uçuş başarılarına imza atmaya devam ediyor. 8 ila 14 Temmuz arasında, günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak belirlendi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 8-14 Temmuz'u kapsayan döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1413 uçuşla Paris Charles De Gaulle ile 1404 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı takip etti.

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İstanbul Havalimanından bir başarı daha

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İstanbul Havalimanından bir başarı daha
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