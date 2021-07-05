İstanbul Havalimanı’ndan ‘Destination Summer’ kampanyasına tam destek

ACI EUROPE üyesi de olan havalimanı, sağlık zorunluluklarına bağlı kalmak şartıyla üye devletler ve kıta genelinde seyahat kısıtlarının kaldırılmasına yönelik uyumlu bir Avrupa yaklaşımını benimsemek için hem AB hem de ulusal karar vericilerle çalışıyor. İGA yönetiminde olan İstanbul Havalimanı güvenlik önlemlerini aldığı gibi yolcuların güvenle seyahat etmeleri için ipuçları yayınlıyor ve bunları sürekli olarak güncelliyor. ‘Destination Summer’ kampanyası devamlı büyüyor. Kampanya ile ilgili detaylara https://destinationsummer.eu internet sitesinden erişilebiliyor