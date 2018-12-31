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İstanbul Havalimanı'ndaki yüzde 50 indirim sona eriyor!

HAVAİST'in, İstanbul Havalimanı'na sunduğu "Bagajlı Lüks Taşımacılık" hizmetindeki yüzde 50 oranındaki indirimin 1 Ocak'ta sona ereceği öğrenildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:52
İstanbul Havalimanı'ndaki yüzde 50 indirim sona eriyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, HAVAİST'in sağladığı ulaşım hizmetinde yeni dönem başlıyor. HAVAİST otobüsleri, 1 Ocak'tan itibarıyla daha önce Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen ücret tarifesine göre hizmet vermeye devam edecek.

31 Ekim'de seferlerine başlayan HAVAİST otobüsleri, geçen süre zarfında İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak, planlanan 5 hatta ek seferler dahil günlük ortalama 65 sefer yaptı.

31 bin 296 yolcu taşındı

Hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 20 merkezden yolcu alabilecek şekilde planlandı. Ulaşım hizmetinin başladığı tarihten bugüne kadar, 62 günde, yüzde 50 indirimli tarife ile 5 hatta 3 bin 200 sefer yapılarak 31 bin 296 yolcu taşındı.

İstanbul Havalimanı açılış kapasitesine göre seferlerini artıran HAVAİST, mevcut 16 uçuş için hizmet veriyor. THY'nin 9 Ocak'tan itibaren uçuş ağını 50'ye çıkaracağını dikkate alan HAVAİST, otobüs ve sefer sayılarını artırmayı planladı. 9 Ocak'tan sonra İstanbullulara, 27 otobüs ile günlük 100 sefer yapılarak ulaşım hizmeti verilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:52
  1. İstanbul Havalimanı
  2. HAVAİST
  3. HAVAİST indirim
  4. indirim sona eriyor

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