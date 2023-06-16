  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altında son dakika: Akılları baştan alan rakam: Gram altında 1800 lira tahmini, fiyatları! Yıl sonunu işaret edildi!

Litvanya Büyükelçisi şok gelişme diyerek bir numaralı destinasyonumuz Türkiye dedi! Ortaya çıktı

Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı

Akzambaktan tek hasatta 500 bin lira civarında kazanıyor: Herkes bunu yapmaya başladı

Emekli ikramiyelerine zam gelir mi? Uzman isim Türkiye'ye duyurdu: İkramiyede asgari ücret için flaş tahmini

Ayrılanı hedefe koyuyorlar!

Masa yeniden karışabilir! Ocak'ta masadan kalkan Türk-İş'in son asgari ücret teklifi belli oldu

Yatırımcılar dikkat! Bu hafta kazandıran yatırım araçları: Altın, dolar ve Kripto bakın ne oldu! Para piyasaları

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesine ilişkin bomba iddia! 'Adaylığını ilan etti'

Her şey sular altında kaldı! Sel nedeniyle Sırbistan'da tam 42 şehirde OHAL ilan edildi! Her an yeniden yağacak
Yerel İstanbul Havalimanı’nda Yutucu Kurye operasyonu!
Yerel

İstanbul Havalimanı’nda Yutucu Kurye operasyonu!

Yeniakit Publisher
2023-06-16 23:55:00 -
İstanbul Havalimanı’nda Yutucu Kurye operasyonu!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’na gelen yutucu uyuşturucu kuryesine yönelik düzenlenen operasyonda 640 gram kokain ele geçirildi. İstanbul Havalimanı’nda ekipler tarafından on gün içerisinde ikinci kez yutucu kurye yakalandı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde bulunan NARKOKİM ekipleri narkotik suçlarla mücadele yönünden gerçekleştirdikleri risk analizi çalışması çerçevesinde yurt dışından gelecek bir yolcuyu mercek altına aldı.

Ekipler uçağın iniş yapmasının ardından şahsı fiziki takibe başladı. X-ray taramasından geçirilen şüpheli şahsın beraberindeki valizde suç unsuru oluşturacak herhangi bir eşyaya rastlanılmadı. Gümrük kontrol noktasında Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen arama ve kontroller neticesinde ise kuryenin midesinde kapsüller olduğu tespit edildi. Yapılan analizde kapsüllerde bulunan maddenin kokain olduğu belirlenirken kuryenin yaklaşık 640 gram kokain yuttuğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23