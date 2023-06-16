İstanbul Havalimanı’nda Yutucu Kurye operasyonu!

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde bulunan NARKOKİM ekipleri narkotik suçlarla mücadele yönünden gerçekleştirdikleri risk analizi çalışması çerçevesinde yurt dışından gelecek bir yolcuyu mercek altına aldı.



Ekipler uçağın iniş yapmasının ardından şahsı fiziki takibe başladı. X-ray taramasından geçirilen şüpheli şahsın beraberindeki valizde suç unsuru oluşturacak herhangi bir eşyaya rastlanılmadı. Gümrük kontrol noktasında Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen arama ve kontroller neticesinde ise kuryenin midesinde kapsüller olduğu tespit edildi. Yapılan analizde kapsüllerde bulunan maddenin kokain olduğu belirlenirken kuryenin yaklaşık 640 gram kokain yuttuğu ortaya çıktı.



Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.