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Yerel İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
Yerel

İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Yeniakit Publisher
2024-01-20 17:40:00 -
İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

İlk ve ortaöğretim kurumlarında dün başlayan yarıyıl tatilini memleketlerinde, yurt dışında ve umrede geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda dün öğlen saatlerinden bu yana yolcu yoğunluğu oluşturuyor.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında dün başlayan yarıyıl tatilini memleketlerinde, yurt dışında ve umrede geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda dün öğlen saatlerinden bu yana yolcu yoğunluğu oluşturuyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başlayanların yoğunluğu nedeniyle, havalimanının giriş nizamiyesinde ve terminalin önündeki caddede kısa süreli trafik oluştu. Polis ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri gerekli uyarıları yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı. Ekipler, kuyruk oluşan havalimanının giriş kapılarındaki x-ray kontrol noktalarında da tüm kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların daha hızlı geçişine yardımcı oldu.

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